Atelier découverte du monde des abeilles et dégustation sensorielle de miels, Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris
Atelier découverte du monde des abeilles et dégustation sensorielle de miels, Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris samedi 18 avril 2026.
Atelier découverte du monde des abeilles et dégustation sensorielle de miels 18 avril – 18 juin Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris
Tarifs : Gratuit suite à l’adhésion à l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00
Ce que vous vivrez pendant cet atelier mené par un.e de nos bénévoles :
Une introduction passionnante à la vie des abeilles :
Découvrez comment les abeilles transforment le nectar en miel, les secrets de l’organisation de la ruche, et l’importance des pollinisateurs pour nos écosystèmes.
Vous pourrez poser toutes vos questions comme : Pourquoi certains miels deviennent solides ? Combien y a t-il d’abeilles dans une ruche ? Comment les abeilles s’organisent elles ? etc… Un sujet inépuisable. Pour nous, une passion. Et une passion ça se partage !
Une visite des différents espaces de l’association :
Découvrez notre salle pédagogique, et notre miellerie collective, riche du matériel nécessaire aux travaux apicoles.
Et selon la météo, nous ferons un passage sur le rucher pédagogique.
Une dégustation commentée de plusieurs miels :
Goûtez et comparez une sélection variée de miels aux saveurs étonnantes.
Vous apprendrez à le déguster comme un grand cru !
Durée : 1h30
Activité organisée par Les ruches – Animation biodiversité – Apicultrice
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-decouverte-du-monde-des-abeilles-et-degustation-sensorielle-de-miels-9580
Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris 75019 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-decouverte-du-monde-des-abeilles-et-degustation-sensorielle-de-miels-9580 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-decouverte-du-monde-des-abeilles-et-degustation-sensorielle-de-miels-9580 »}]
Venez dans la nouvelle miellerie collective du 19ème arrondissement de Paris. À travers des échanges, découvrez la richesse du monde des abeilles ; et enfin vivez une expérience sensorielle unique ave Nature Atelier nature
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