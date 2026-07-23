Informations pratiques

Souvent confondu avec un végétal ou un minéral, le corail est en réalité un superorganisme animal fascinant composé d’individus (polypes) solitaires ou réunis en colonies. En construisant leur squelette calcaire, les coraux façonnent des récifs parmi les écosystèmes les plus riches de la planète, véritables refuges pour une biodiversité exceptionnelle. Ils jouent également un rôle essentiel pour les sociétés humaines en protégeant les littoraux contre l’érosion et les tempêtes, tout en soutenant des activités économiques majeures comme la pêche et le tourisme. Malgré des capacités d’adaptation remarquables qui leur ont permis de traverser plus de 240 millions d’années d’évolution, les coraux sont aujourd’hui confrontés à des menaces sans précédent liées aux changements environnementaux. Le projet interdisciplinaire Corallum Fabrica est une archive numérique 3D dédiée à la mise en visibilité des architectures coralliennes. À la croisée de l’art, du design et de la science, cette plateforme numérique constitue un outil de recherche et un format de médiation scientifique. Elle met en lumière la beauté, la complexité et l’ingéniosité des formes du vivant, et révèle combien la nature nourrit notre imaginaire et inspire nos processus de création.

Elise Rigot est maîtresse de conférences à l’Université Toulouse – Jean Jaurès au département Arts Plastiques – Design et chercheuse affiliée aux laboratoires LLA-CREATIS et LAAS-CNRS. Ses travaux explorent la contribution réflexive et critique du design aux pratiques scientifiques, avec un focus sur l’éthique des nouvelles technologies, le design océanographique et la transformation des savoirs à l’époque de l’Anthropocène. Elle a fondé le projet Corallum Fabrica, une archive numérique consacrée aux architectures coralliennes, et produit le podcast Bio Is The New Black, qui interroge les implications sociales, politiques et esthétiques des biotechnologies pour le design. Elle a également conçu l’outil du Codex comme média de publication dans le domaine de la Bio Impression 3D. Elle est membre de divers réseaux de recherche tels que Flusser France et RECOLNAT (MNHN).

Isabelle Domart-Coulon est biologiste marine spécialiste des symbioses microbiennes des coraux et autres organismes récifaux. Maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), elle étudie les interactions hôte-microorganismes (microalgues et bactéries) chez les coraux et éponges calcaires au cours de leurs cycles de vie, en s’intéressant particulièrement à leurs rôles dans la nutrition, la défense et la formation ou l’érosion de leurs squelettes calcaires. Chargée de valorisation des collections nationales de Porifères et de Scléractiniaires du MNHN depuis 2005, elle est aussi l’autrice de plus de 50 publications scientifiques, de 3 chapitres d’ouvrages et de 2 brevets.

La rencontre sera modérée par la médiatrice scientifique Annalisa Plaitano.

Et si le corail avait beaucoup à nous apprendre ?

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription sur le lien ci dessous

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/



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