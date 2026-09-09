Table ronde sur l’histoire de l’église de Crest, Église Saint-Sauveur, Crest

Informations pratiques

Table ronde sur l’histoire de l’église de Crest Vendredi 18 septembre, 18h30 Église Saint-Sauveur Drôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Une table ronde sur l’histoire de l’église de Crest avec trois intervenants spécialistes du patrimoine religieux dans le cadre du projet de rénovation par la Mairie

Église Saint-Sauveur 116 Av. Henri Grand, 26400 Crest, France Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Une table ronde sur l’histoire de l’église de Crest avec trois intervenants spécialistes du patrimoine religieux dans le cadre du projet de rénovation par la Mairie

©Association des amis de l’église Saint Sauveur de Crest