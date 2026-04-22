La panthéonisation de Germaine Tillion et de Geneviève de

Gaulle-Anthonioz en 2015 a révélé au grand public le rôle essentiel joué

par les femmes dans la Résistance. Arrêtées pour leurs actions, elles

ont été déportées en Allemagne et incarnent les milliers de victimes de

la répression. Entre 1942 et 1944, environ 9 000 femmes ont été

déportées de France en tant que prisonnières politiques, principalement

vers le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück dès 1943. Il

s’agit de résistantes, mais aussi de femmes considérées comme des

criminelles par le régime de Vichy pour « prostitution » ou « conduite

immorale ». Leur résistance féminine constituait une transgression à

deux égards: opposition à l’occupant et remise en question des rôles

sociaux imposés par le régime.

L’exposition bilingue (français-allemand) du Mémorial de Ravensbrück,

présentée à Paris au Mémorial du Martyr de la Déportation à Paris du 8

mars au 8 mai 2026, met l’accent sur la situation spécifique des femmes,

les différences de traitement et leurs expériences dans les camps de

concentration. L’amitié y est un thème central : dans les camps et en

prison, de nombreuses femmes tissaient des liens étroits et durables,

fondés sur l’entraide.

Grâce à son regard d’ethnologue, Germaine Tillion a pu saisir les

principes d’exploitation et d’extermination à Ravensbrück. Elle

expliquait cela à ses codétenues, les aidant à comprendre que leurs

expériences s’inscrivaient dans un système global. Tout au long de sa

vie, elle analysa et documenta le camp dans trois ouvrages. Avec ses

codétenues, elle compose une opérette, assemblant idées, textes et

mélodies pendant ses heures de travail à la baraque des vêtements — «

survivre là où on ne survit pas ». Le panel évoquera son parcours et des

exemples de solidarité au camp.

Sur le même thème :

Berlin, été 42, séance du ciné-club du 13 avril à 20h

Les Femmes de Ravensbrück, séance du ciné-club du 11 mai à 20h

Une table ronde sur le rôle essentiel joué par les femmes dans la Résistance.

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris

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