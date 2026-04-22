Table ronde « Survivre là où on ne survit pas » : Femmes de France au camp de Ravensbrück Maison Heinrich Heine Paris
Table ronde « Survivre là où on ne survit pas » : Femmes de France au camp de Ravensbrück Maison Heinrich Heine Paris mercredi 6 mai 2026.
La panthéonisation de Germaine Tillion et de Geneviève de
Gaulle-Anthonioz en 2015 a révélé au grand public le rôle essentiel joué
par les femmes dans la Résistance. Arrêtées pour leurs actions, elles
ont été déportées en Allemagne et incarnent les milliers de victimes de
la répression. Entre 1942 et 1944, environ 9 000 femmes ont été
déportées de France en tant que prisonnières politiques, principalement
vers le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück dès 1943. Il
s’agit de résistantes, mais aussi de femmes considérées comme des
criminelles par le régime de Vichy pour « prostitution » ou « conduite
immorale ». Leur résistance féminine constituait une transgression à
deux égards: opposition à l’occupant et remise en question des rôles
sociaux imposés par le régime.
L’exposition bilingue (français-allemand) du Mémorial de Ravensbrück,
présentée à Paris au Mémorial du Martyr de la Déportation à Paris du 8
mars au 8 mai 2026, met l’accent sur la situation spécifique des femmes,
les différences de traitement et leurs expériences dans les camps de
concentration. L’amitié y est un thème central : dans les camps et en
prison, de nombreuses femmes tissaient des liens étroits et durables,
fondés sur l’entraide.
Grâce à son regard d’ethnologue, Germaine Tillion a pu saisir les
principes d’exploitation et d’extermination à Ravensbrück. Elle
expliquait cela à ses codétenues, les aidant à comprendre que leurs
expériences s’inscrivaient dans un système global. Tout au long de sa
vie, elle analysa et documenta le camp dans trois ouvrages. Avec ses
codétenues, elle compose une opérette, assemblant idées, textes et
mélodies pendant ses heures de travail à la baraque des vêtements — «
survivre là où on ne survit pas ». Le panel évoquera son parcours et des
exemples de solidarité au camp.
Sur le même thème :
- Berlin, été 42, séance du ciné-club du 13 avril à 20h
- Les Femmes de Ravensbrück, séance du ciné-club du 11 mai à 20h
Une table ronde sur le rôle essentiel joué par les femmes dans la Résistance.
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris
https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
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