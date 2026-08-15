Table Ronde Terre, une ressource en danger Grand amphithéâtre 1er étage Arles
samedi 19 septembre 2026 · Grand amphithéâtre 1er étage · Arles
Informations pratiques
Arles
Table Ronde Terre, une ressource en danger
Samedi 19 septembre 2026 de 18h à 19h30. Grand amphithéâtre 1er étage Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Terre, une ressource en danger est le titre de la table ronde proposée par le Mas Baudran.
Terre, une ressource en danger est le titre de la table ronde proposée par le Mas Baudran. Six acteurs aux approches différentes échangeront lors de cette table ronde qui se déroulera dans le grand amphithéâtre, au premier étage de l’espace Van Gogh.
Le Mas Baudran, notre partenaire pour cette quatrième édition, est le plus ancien mas arlésien. Actuellement, il a à cœur de restaurer le vivant dans ce sol épuisé par l’agriculture intensive, au travers de projets pérennes et généreux.
L’exploitation de l’argile et ses répercussions environnementales locales constituent le sujet sous lequel est traité le thème du patrimoine en danger. .
Grand amphithéâtre 1er étage Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terre_darles@gmail.com
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English :
Land: A Resource in Jeopardy is the title of the roundtable discussion organized by Mas Baudran.
L’événement Table Ronde Terre, une ressource en danger Arles a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme d’Arles
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