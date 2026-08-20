Tableau marin à la manière de Matisse, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Tableau marin à la manière de Matisse Samedi 3 octobre, 14h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – Entrée libre – À partir de 4 ans (présence d’un adulte nécessaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 14h à 17h pour un atelier créatif en famille !

Réalisez un tableau marin à la manière de Matisse. Découpez, collez, coloriez et laissez libre cours à votre créativité !

Gratuit – Entrée libre – À partir de 4 ans (présence d’un adulte nécessaire)

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France

Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 14h à 17h pour un atelier créatif en famille !