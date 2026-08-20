Tableau marin à la manière de Matisse, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq
samedi 3 octobre 2026 · Villeneuve d'Ascq/Médiathèque Till L'espiègle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Tableau marin à la manière de Matisse Samedi 3 octobre, 14h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord
Gratuit – Entrée libre – À partir de 4 ans (présence d’un adulte nécessaire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 14h à 17h pour un atelier créatif en famille !
Réalisez un tableau marin à la manière de Matisse. Découpez, collez, coloriez et laissez libre cours à votre créativité !
Gratuit – Entrée libre – À partir de 4 ans (présence d’un adulte nécessaire)
Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France
Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 14h à 17h pour un atelier créatif en famille !
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