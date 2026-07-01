Tableau vert émeraude de 4m de long signé Guillaume Bottazzi, Immeuble La Vague, Lyon

Informations pratiques

Tableau vert émeraude de 4m de long signé Guillaume Bottazzi 18 et 19 septembre Immeuble La Vague Métropole de Lyon

Entrée libre aux horaires indiqués et visible depuis l’extérieur en dehors des horaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette œuvre émaillée réalisée en 2018 mesure plus de 4 mètres de long. Elle orne le hall d’accueil d’un immeuble de bureaux appelé « La Vague ». Elle se trouve face à la Saône et à la brasserie Bocuse Ouest. Elle est visible de l’extérieur à travers de grandes baies vitrées.

Ses tonalités bleu canard, vert émeraude et turquoise font référence à la Saône et à l’architecture environnante. Cette création est composée d’émaux déposés sur du verre, ensuite trempé et feuilleté.

Elle crée un espace poétique et enchanteur, qui évolue selon l’imaginaire de chacun. Le public est convié à découvrir cette création poétique immersive dans le 9ème arrondissement.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Immeuble La Vague 2, quai du Commerce, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69009 Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}] Cet immeuble en forme de vague surplombe la Saône. Il est situé en face de la brasserie de l’Ouest de Paul Bocuse. À 3 min à pied de la gare de Vaise, métro D.

Cette œuvre émaillée réalisée en 2018 mesure plus de 4 mètres de long. Elle orne le hall d’accueil d’un immeuble de bureaux appelé « La Vague ». Elle se trouve face à la Saône et à la brasserie Elle …

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris