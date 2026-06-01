Tables de médiation “voir les petites choses en grand”, Les Jardins du Muséum à Borderouge, Toulouse

Tables de médiation “voir les petites choses en grand” 6 et 7 juin Les Jardins du Muséum à Borderouge Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Porter son attention sur les plus petites choses, ça change tout ! À l’aide de loupes de différents types vous pourrez observer de plus près fleurs, grains de pollens et autres insectes chatoyants qui dévoileront leurs couleurs et formes insoupçonnées.

Accessible aux personnes en situation de handicap cognitif et psychique

En accès libre

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 avenue Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro ligne B station Borderouge.

Porter son attention sur les plus petites choses, ça change tout ! À l’aide de loupes de différents types vous pourrez observer de plus près fleurs, grains de pollens et autres insectes chatoyants et…

Rémi Borrel