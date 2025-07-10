TaiJi Quan à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault
jeudi 2 juillet 2026 · La Manu Jardin du Directeur · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
TaiJi Quan à la Manu
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Le TaiJi Quan est un art martial interne chinois issu de la pensée taoïste, fondé sur l’équilibre et l’harmonisation du Yin et du Yang.
À travers des mouvements lents, continus, circulaires et enracinés, cette pratique développe coordination, relâchement, stabilité et conscience du corps. Le TaiJi Quan cultive l’unité entre le mouvement, la respiration et l’esprit.
À la fois art martial et voie de transformation personnelle, il se transmet traditionnellement de Maître à élève. .
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : TaiJi Quan à la Manu
L’événement TaiJi Quan à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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