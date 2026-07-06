Informations pratiques

Thionville

Taisen

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Proche d’Ólafur Arnalds, Rone et ou encore de Nils Frahm, Taisen fait partie des faiseurs d’histoires. Sa musique nous suspend. Vertigineuse, elle frappe l’imaginaire et nous captive. À mi-chemin entre électro et musique classique, il conjugue ses mondes intérieurs et joue de leur rencontre. Une dimension hybride teintée d’ombre et de lumière.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

In the vein of Ólafur Arnalds, Rone, and even Nils Frahm, Taisen is one of those artists who make history. His music leaves us spellbound. Dazzling, it captures the imagination and captivates us. %C0 Halfway between %E9lectro and classical music, he blends his inner worlds and plays with their convergence. A hybrid dimension tinged with shadow and light.

L’événement Taisen Thionville a été mis à jour le 2026-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME