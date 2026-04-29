Taïwan, laboratoire de la modernité culturelle La Gaîté Lyrique Paris

On parle souvent de Taïwan pour ses tensions avec la Chine, mais l’île est avant tout un véritable bouillon de cultures.

Portés par des politiques culturelles ambitieuses, la littérature ou le cinéma s’y affirment comme des espaces d’exploration autonome, qui interrogent, bien au-delà de la singularité historique et géographique de l’archipel, la complexité des sociétés contemporaines et l’état de notre monde.

Avec Gwennaël Gaffric, membre de l’Institut d’études transtextuelles et transculturelles de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Animation par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit

Dans le cadre du cycle de conférences « Le monde sur un fil », la Bibliothèque publique d’information et la revue Esprit organisent une rencontre autour des dynamiques culturelles et artistiques qui traversent l’île de Taïwan.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://agenda.bpi.fr/evenement/taiwan-laboratoire-de-la-modernite-culturelle/ contact.communication@bpi.fr



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