Takakliké Châtellerault
Takakliké Châtellerault samedi 4 juillet 2026.
Châtellerault
Takakliké
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 14:30:00
Date(s) :
2026-07-04
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Takakliké
L’événement Takakliké Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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