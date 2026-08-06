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AGENDA · Châtellerault

Takakliké Châtellerault

samedi 7 novembre 2026 · Châtellerault

Takakliké Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
place Dupleix
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Takakliké

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 14:30:00

Date(s) :
2026-11-07

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place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Takakliké

L’événement Takakliké Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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