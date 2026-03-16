Take Me Out : Antimatter + Sleeping Pulse en concert à Paris Nouveau Casino Paris
Take Me Out : Antimatter + Sleeping Pulse en concert à Paris Nouveau Casino Paris mercredi 16 septembre 2026.
Take Me Out présente…
Antimatter + Sleeping Pulse en concert !
Tickets : https://link.dice.fm/j49b9f62419f
MICK MOSS : An Electric Evening of ANTIMATTER & SLEEPING PULSE
Pour la toute première fois, Mick Moss d’Antimatter présentera « An Electric Evening of Sleeping Pulse & Antimatter ». Avec deux sets distincts – l’un consacré à Antimatter, l’autre à Sleeping Pulse – Moss amène enfin la musique de Sleeping Pulse sur scène après une décennie d’attente, accompagné de son groupe électrique composé d’anciens et d’actuels musiciens de session live et studio d’Antimatter : Dave Hall, Fab Regmann et Paul Holligan.
Avec le tout nouvel album « Dreams & Limitations » (5 juin 2026) et le superbe premier titre/clip « Rise », Sleeping Pulse (le projet parallèle acclamé de Moss, évoluant en parallèle d’Antimatter) a publié la suite très attendue de leur brillant premier album « Under The Same Sky ».
Désormais, après une série de concerts Antimatter à guichets fermés à travers l’Europe, une setlist vraiment unique vous permettra d’expérimenter les deux faces de la pièce.
REGARDER
https://www.youtube.com/@antimatteronline
https://shorturl.at/BSy2L
AIMER
https://www.instagram.com/mickmoss1975/
———————————
Mercredi 16 Septembre 2026
NOUVEAU CASINO
109 Rue Oberkampf, 75011 Paris
https://takemeout-production.fr/
Pour la toute première fois, Mick Moss d’Antimatter présentera « An Electric Evening of Sleeping Pulse & Antimatter ». Deux sets distincts, l’un consacré à Antimatter, l’autre à Sleeping Pulse !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h30 à 22h30
payant Billet : 28.38 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00
Nouveau Casino 109 Rue Oberkampf 75011 Paris
https://fb.me/e/642PETH0F https://fb.me/e/642PETH0F
Afficher la carte du lieu Nouveau Casino et trouvez le meilleur itinéraire