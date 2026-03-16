Take Me Out : Antimatter + Sleeping Pulse en concert à Paris Nouveau Casino Paris

Take Me Out présente…

Antimatter + Sleeping Pulse en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/j49b9f62419f

MICK MOSS : An Electric Evening of ANTIMATTER & SLEEPING PULSE

Pour la toute première fois, Mick Moss d’Antimatter présentera « An Electric Evening of Sleeping Pulse & Antimatter ». Avec deux sets distincts – l’un consacré à Antimatter, l’autre à Sleeping Pulse – Moss amène enfin la musique de Sleeping Pulse sur scène après une décennie d’attente, accompagné de son groupe électrique composé d’anciens et d’actuels musiciens de session live et studio d’Antimatter : Dave Hall, Fab Regmann et Paul Holligan.

Avec le tout nouvel album « Dreams & Limitations » (5 juin 2026) et le superbe premier titre/clip « Rise », Sleeping Pulse (le projet parallèle acclamé de Moss, évoluant en parallèle d’Antimatter) a publié la suite très attendue de leur brillant premier album « Under The Same Sky ».

Désormais, après une série de concerts Antimatter à guichets fermés à travers l’Europe, une setlist vraiment unique vous permettra d’expérimenter les deux faces de la pièce.

REGARDER

https://www.youtube.com/@antimatteronline

https://shorturl.at/BSy2L

AIMER

https://www.instagram.com/mickmoss1975/

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Mercredi 16 Septembre 2026

NOUVEAU CASINO

109 Rue Oberkampf, 75011 Paris

https://takemeout-production.fr/

Pour la toute première fois, Mick Moss d’Antimatter présentera « An Electric Evening of Sleeping Pulse & Antimatter ». Deux sets distincts, l’un consacré à Antimatter, l’autre à Sleeping Pulse !

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant Billet : 28.38 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00

Nouveau Casino 109 Rue Oberkampf 75011 Paris

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