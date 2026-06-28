Take Me Out : Facesoul en concert à Paris ! Le Hasard Ludique Paris

Take Me Out présente…

Facesoul en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/facesoul

FACESOUL

Faisal Salah, connu sous le nom de scène FACESOUL, est un auteur-compositeur-interprète et artiste d’origine somalienne basé à Londres, au Royaume-Uni. Né en Afrique de l’Est, il s’est découvert une passion pour la musique dès son plus jeune âge, mêlant chant, poésie et narration comme moyens d’expression et d’évasion.

À 19 ans, il a commencé à parcourir le monde pour se produire sur scène, considérant sa musique comme une forme de remède et de service rendu aux autres. S’inspirant de ses racines islamiques et de ses expériences au sein de la diaspora, FACESOUL crée un R&B immersif et émouvant, caractérisé par une production minimaliste, des voix superposées et des paroles introspectives axées sur la guérison et le sens de la vie.

Son premier projet, sorti en 2021, l’EP YSRA, comprend des titres tels que « All I Need », qui mettent en valeur son style transcendant. En 2023, FACESOUL a sorti son deuxième EP, A Beautiful Patience, et plus récemment, il a sorti son premier album complet, ARRIVAL, le 14 novembre 2025.

Il s’est produit lors de festivals tels que le Medicine Festival, le Bluedot et le Soul Revolution Festival, et continue de tourner à l’international.

ÉCOUTER

REGARDER

https://www.youtube.com/c/FACESOUL

AIMER

https://www.instagram.com/facesoul/

—

Mardi 3 Novembre 2026

Le Hasard Ludique

128 avenue de St Ouen, Paris 18e

L’artiste d’origine somalienne basé à Londres FACESOUL crée un R&B immersif et émouvant, caractérisé par une production minimaliste, des voix superposées et des paroles introspectives.

Le mardi 03 novembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 29 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-03T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-03T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-03T20:00:00+02:00_2026-11-03T22:30:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/kfU8vGRyk https://fb.me/e/kfU8vGRyk



Afficher la carte du lieu Le Hasard Ludique et trouvez le meilleur itinéraire

