Take Me Out : Lol Tolhurst en concert à Paris ! Petit Bain Paris

Take Me Out & Petit Bain présentent…

Lol Tolhurst en concert !

LOL TOLHURST

Lol Tolhurst est surtout connu pour être l’un des membres fondateurs de The Cure, l’un des groupes les plus influents, les plus populaires et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Ce musicien, intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, s’est également illustré dans divers projets musicaux, s’est lancé dans l’écriture avec la publication en 2016 de ses mémoires intitulées “Cured – The Tale Of Two Imaginary Boys”, et a co-créé le podcast “Curious Creatures”.

Tolhurst a rencontré son ami d’enfance Robert Smith à l’âge de 5 ans, à l’école dans la banlieue londonienne du West Sussex. Ils ont ensuite fondé The Cure en 1976, avec Tolhurst à la batterie, et ont fait de nombreuses tournées mondiales pour promouvoir leurs albums révolutionnaires “Three Imaginary Boys”, “Seventeen Seconds”, “Faith” et “Pornography”. Lol est ensuite passé aux claviers avant de quitter le groupe en 1989, après l’enregistrement de leur chef-d’œuvre, “Disintegration”.

Cet artiste à la créativité débordante s’est depuis installé en Californie du Sud, où il a composé, enregistré et tourné avec son groupe, Levinhurst. Tolhurst a également participé à une tournée de retrouvailles mémorable avec The Cure en 2011, où ils se sont produits ensemble pour la première fois depuis plus de vingt ans. Tolhurst a ensuite écrit son premier livre publié, “Cured – The Tale Of Two Imaginary Boys”. Ces mémoires, saluées dans le monde entier, ont retracé le parcours de sa vie et de son art jusqu’à présent.

Les aventures créatives de Lol se sont également poursuivies récemment après une rencontre inattendue avec son vieil ami Budgie, ancien membre de Siouxsie and the Banshees et The Creatures. En 2022, les deux hommes se sont associés pour créer la série de podcasts “Curious Creatures”, dans laquelle ils explorent l’héritage durable et la pertinence contemporaine du post-punk et accueillent des personnalités de tous horizons pour des conversations à la fois révélatrices et décontractées.

Tolhurst a de nouveau enregistré de nouveaux morceaux, cette fois-ci avec Budgie et le producteur Jacknife Lee (U2, Taylor Swift). Le premier album de Lol Tolhurst, Budgie et Jacknife Lee, intitulé “Los Angeles”, propose des titres percutants qui explorent les thèmes de la liberté et de l’esclavage, de la beauté et de la décadence, ainsi que de l’espoir et du désespoir. L’album compte également une liste impressionnante de chanteurs et musiciens invités, parmi lesquels The Edge (U2), James Murphy (LCD Soundsystem), Isaac Brock (Modest Mouse), Bobby Gillespie (Primal Scream), l’artiste avant-gardiste des droits civiques Lonnie Holley, Mary Lattimore, la rebelle de Starcrawler Arrow de Wilde, Mark Bowen (IDLES) et bien d’autres. L’album est sorti et a été suivi d’une tournée américaine fin 2023, accueillie par des critiques élogieuses.

Tolhurst a publié son deuxième livre, “GOTH: A History”, également à l’automne 2023. Cette plongée fascinante dans l’histoire du goth explore des géants de la création tels que The Cure, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, Joy Division et d’autres artistes qui ont offert un refuge aux marginaux des années 80 et depuis lors.

REGARDER

https://t.ly/m7oxH

AIMER

https://www.instagram.com/lol.tolhurst/

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Lundi 2 Novembre 2026

PETIT BAIN

7 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture de la billetterie le 24 Avril à 11h : https://billetterie.petitbain.org/share/event/1430-LOL-TOLHURST

Lol Tolhurst, membre fondateur de The Cure, arrive à Paris pour un concert à Petit Bain !

Le lundi 02 novembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-02T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-02T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-02T20:00:00+02:00_2026-11-02T22:30:00+02:00

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)

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