Take Me Out : Mandrake Handshake en concert à Paris ! Le Hasard Ludique Paris vendredi 13 novembre 2026.

Take Me Out & Le Hasard Ludique présentent…

Mandrake Handshake en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/mandrake-handshake

MANDRAKE HANDSHAKE

Le collectif multidimensionnel d’Oxford et de Londres Mandrake Handshake présente une musique qu’il qualifie de “Flowerkraut” : un festin hédoniste et psychotrope mêlant krautrock, avant-pop et psychédélisme, relevé de grooves énigmatiques et d’improvisations audacieuses.

Avec la sortie de son premier album indépendant, Earth-Sized World, en février 2025, qui s’est hissé dans le Top 20 des ventes indépendantes, le groupe a reçu les éloges de The Times, UNCUT, CLASH, BBC Radio 6 Music et bien d’autres. L’énergie maîtrisée et le chaos élégant de leurs concerts leur ont valu de nombreuses apparitions en festival, plusieurs tournées en tête d’affiche à travers le Royaume-Uni et l’Europe, un concert complet au No90 Hackney Wick ainsi qu’une performance exceptionnelle au légendaire club Fabric.

Cette ascension a été immortalisée par une session KEXP acclamée par le public (plus de 225 000 vues à ce jour), enregistrée en février 2026 à la suite de leur participation au festival Trans Musicales en décembre précédent.

Alors…Saisissez vos tambourins ! Laissez flotter vos cheveux ! Ajustez votre eyeliner du troisième œil ! Venez assister au spectacle… et bon voyage.

ÉCOUTER

https://bfan.link/earthsized-worlds

REGARDER

https://www.youtube.com/@mandrakehandshake5603/videos

AIMER

https://www.instagram.com/mandrakehandshake/

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Vendredi 13 Novembre 2026

Le Hasard Ludique

128 avenue de St Ouen, Paris 18e

Mandrake Handshake crée un “Flowerkraut” : un festin hédoniste et psychotrope mêlant krautrock, avant-pop et psychédélisme, relevé de grooves énigmatiques et d’improvisation !

Le vendredi 13 novembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 16.89 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-13T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T20:00:00+02:00_2026-11-13T22:30:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

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