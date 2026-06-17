Take Me Out : Razorlight + The K’s en concert à Paris ! Le Trianon Paris dimanche 8 novembre 2026.

Take Me Out présente…

Razorlight + The K’s en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/razorlight

RAZORLIGHT

Razorlight a été à l’avant-garde de la renaissance de l’indie rock au début des années 2000, avec des tubes tels que « America » et « Wire To Wire ». Ces succès leur ont valu trois albums classés dans le Top 5, neuf disques de platine, un NME Award, ainsi que des concerts au Reading Festival et au Live 8. Après s’être reformé en 2021, le line-up classique – Johnny Borrell (chant/guitare), Björn Ågren (guitare), Carl Dalemo (basse) et Andy Burrows (batterie) – sortira le nouvel album « Planet Nowhere » le 25 octobre, leur premier ensemble depuis 2008.

Depuis leur reformation, Razorlight a fait salle comble lors d’une tournée en tête d’affiche, incluant un concert à l’Eventim Apollo de Londres, et a assuré les premières parties de Muse, des Kaiser Chiefs et de James. Johnny Borrell ne se contentait pas d’être un groupe de « greatest hits ». Fin 2023, ils ont enregistré avec le producteur Youth (The Verve, James) au studio Space Mountain en Espagne. Cette session a ravivé leur créativité, à commencer par « Scared of Nothing », un morceau qui dégage une énergie post-punk tendue et incisive, rappelant les éloges que leur avait valu le NME à leurs débuts.

Le succès de ce morceau a conduit Razorlight à retourner en Espagne pour une deuxième session, afin de constituer un catalogue complet pour « Planet Nowhere ». Parmi les titres phares, on retrouve « Zombie Love », « U Can Call Me », « Dirty Luck » et « Cool People ». Parallèlement à la création de nouveaux morceaux, Razorlight a célébré son passé avec la sortie de « Razorwhat? The Best of Razorlight » et d’une édition Deluxe 20e anniversaire de son premier album « Up All Night ». Razorlight est de retour, prêt à redynamiser la scène indie rock.

ÉCOUTER

https://t.ly/nFZAX

REGARDER

https://www.youtube.com/@RazorlightOfficial

AIMER

https://www.instagram.com/razorlightofficial/

THE K’S

Le deuxième album « Pretty On The Internet » est désormais disponible.

Dans certaines villes britanniques où il ne se passe pas grand-chose d’autre que la vie réelle, il y a suffisamment de calme pour faire des projets, ainsi que l’énergie, l’élan et l’initiative nécessaires pour nourrir toutes les envies d’évasion. The K’s, ce phénomène indie de Warrington composé de quatre membres, enthousiasmant et documentant le monde réel, a grandi dans une ville coincée entre d’autres lieux. Le groupe a su tirer parti de tous les avantages et inconvénients d’une jeunesse isolée pour créer son premier album, un chef-d’œuvre adoré, « I Wonder If The World Knows? », et le voir atteindre le Top 3 du classement officiel des albums au Royaume-Uni dès sa sortie.

C’est un succès forgé par la conviction. Un succès catalysé par le succès de tournées à guichets fermés à travers tout le Royaume-Uni, culminant avec un concert de « retour aux sources » devant 3 700 personnes à l’O2 Victoria Warehouse de Manchester, la remise du prix du Meilleur nouveau groupe aux Nordoff Robbins Northern Music Awards 2024 (alias les Northern Brits) et leur présence sur les scènes des grands festivals, notamment leurs débuts à Glastonbury en 2024, en plus de leurs apparitions sur les scènes principales des festivals de Leeds, Reading et de l’île de Wight, du Camp Bestival, du Kendal Calling et bien d’autres. En ne connaissant que ces quelques éléments de leur histoire, qui aurait parié contre le fait que The K’s deviendrait le groupe que tant d’amateurs de musique perdus, jeunes ou vieux, à la dérive dans les eaux d’une vie de banlieue tout aussi morne, attendaient avec impatience ?

The K’s sont :

Jamie Boyle – Chant/Guitare rythmique Ryan Breslin – Guitare solo Dexter Baker – Guitare basse Nathan Peers – Batterie

ÉCOUTER

https://theksband.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/@Theksareonfire

AIMER

https://www.instagram.com/theksofficial/

—

INFOS PRATIQUES

Dimanche 8 Novembre

Le Trianon

80 Blvd Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris

Ouverture de la billetterie le 19 Juin à 10h

Le groupe incontournable de la scène indie rock britannique Razorlight revient à Paris pour fêter les 20 ans de son album culte éponyme au Trianon !

Le dimanche 08 novembre 2026

de 19h00 à 22h30

payant À partir de : 37 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-08T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T22:30:00+02:00

Le Trianon 80 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

https://fb.me/e/4xEtSWMhW https://fb.me/e/4xEtSWMhW



Afficher la carte du lieu Le Trianon et trouvez le meilleur itinéraire

