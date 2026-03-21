Take Me Out : She Her Her Hers en concert à Paris ! Petit Bain Paris

Take Me Out & Petit Bain présentent…

SHE HER HER HERS en concert !

SHE HER HER HERS

She Her Her Hers est un groupe de musique alternative basé à Tokyo, au Japon, composé de Hiroyasu Takahashi (chant/guitare), Tomasong (synthétiseur) et Taiki Matsuura (batterie). Réputé pour sa fusion sophistiquée de shoegaze, de dream pop et d’éléments psychédéliques, le groupe crée des paysages sonores immersifs à la fois éthérés et chargés d’émotion.

Ces dernières années, She Her Her Hers a transcendé la scène indie japonaise pour devenir un phénomène culturel à travers toute l’Asie. Alors qu’ils ont établi une présence écrasante en Chine – où leurs tournées en tête d’affiche à grande échelle affichent régulièrement complet –, leur influence s’est rapidement étendue à l’ensemble de la région, avec des concerts à succès et une base de fans grandissante à Taïwan, en Thaïlande et en Corée du Sud. Ils sont largement reconnus comme l’un des rares groupes japonais à avoir réussi à se constituer un public asiatique véritablement sans frontières.

Faisant évoluer sans cesse leur son grâce à des textures électroniques complexes et des mélodies cinématographiques, le groupe concentre désormais son énergie vers l’Occident. Leur musique atmosphérique, qui surmonte naturellement les barrières linguistiques, commence à attirer l’attention sur les scènes indie européennes et britanniques. She Her Her Hers n’est plus seulement une « sensation venue d’Asie » : le groupe évolue vers un projet mondial, prêt à offrir ses performances live raffinées et de haute fidélité au public de l’Union européenne et au-delà.

ÉCOUTER

· https://open.spotify.com/intl-fr/artist/3Th9UyipOGp08husDe0Era?si=fYC_XU0aSjmgB63dzdhkdA

· https://www.deezer.com/fr/artist/4744317

· https://music.apple.com/fr/artist/she-her-her-hers/637415551

REGARDER

https://www.youtube.com/@SheHerHerHersChannel

AIMER

https://www.instagram.com/sheherherhers_official/

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INFOS PRATIQUES

Mercredi 9 Septembre 2026

Petit Bain, 7 Port de la Gare 75013 Paris

Ouverture de la billetterie le 20 Mars à 11h : https://billetterie.petitbain.org/share/event/1407-SHE-HER-HER-HERS

https://takemeout-production.fr

She Her Her Hers est un groupe de musique alternative basé à Tokyo, au Japon, réputé pour sa fusion sophistiquée de shoegaze, de dream pop et d’éléments psychédéliques.

Le mercredi 09 septembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant Billet : 18 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T19:30:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8R5CiyxOr https://fb.me/e/8R5CiyxOr



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