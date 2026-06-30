Take Me Out : The Veils + Anthonie Thonnon en concert à Paris ! La Maroquinerie Paris

Informations pratiques

Take Me Out présente…

The Veils + Anthonie Thonnon en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/qacd7abfda19

THE VEILS

Après la sortie saluée par la critique de Asphodels en 2025, The Veils reviennent avec un nouvel album audacieux et revigoré, Fragile World, disponible le 19 juin chez V2 Records.

Arrivant un peu plus d’un an après leur précédent disque, Fragile World marque un changement frappant de ton et d’énergie pour le groupe.

Le titre de l’album reflète à la fois le moment présent – une époque où de nombreuses institutions semblent s’effondrer sous nos yeux – et sert de métaphore à l’acte même de création. Le processus de composition musicale, explique Andrews, est une entreprise délicate et fragile, où des milliers de petites décisions finissent par s’assembler pour former un tout achevé.

The Veils ont tourné de manière constante tout au long de leurs plus de vingt années de carrière, se forgeant une solide réputation comme l’un des plus grands groupes live au monde. Outre une collaboration fructueuse avec El-P du groupe Run the Jewels pour l’album Total Depravity (2016), leur musique a également été saluée par les réalisateurs Paolo Sorrentino, Tim Burton et David Lynch, qui l’ont intégrée à leurs bandes originales.

The Veils ont fait leur grand retour sur scène en 2023/24 avec des concerts à guichets fermés en Europe, en Amérique du Nord et en Australasie entre 2023 et 2025. Le groupe repartira en tournée de manière plus soutenue en 2026 pour accompagner la sortie de Fragile World.

ÉCOUTER

https://theveils.bandcamp.com/music

https://music.drm.co.nz/the-ladder

REGARDER

https://www.youtube.com/@TheVeilsOfficial/videos

AIMER

https://www.instagram.com/the_veils/

ANTHONIE THONNON

Peu d’auteurs-compositeurs tracent des parcours aussi singuliers que celui d’Anthonie Tonnon. Si ses expérimentations avec les synthétiseurs et le sampling peuvent modifier sa palette sonore, une constante demeure : l’écriture de ses textes et ses concerts, qui constituent des œuvres créatives à part entière.

Lauréat du plus haut prix néo-zélandais dans la catégorie album, le Taite Music Prize, pour Leave Love Out Of This en 2022, Tonnon revient avec de nouveaux morceaux et un set qui troque la guitare contre le vocodeur, transforme deux Synthstrom Deluge en CDJ d’honneur, et puise son inspiration scénique dans la culture dance du tournant du millénaire, le cinéma et le mouvement situationniste.

ÉCOUTER

http://www.anthonietonnon.bandcamp.com

REGARDER

https://www.youtube.com/@AnthonieTonnon

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http://instagram.com/anthonietonnon

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INFOS PRATIQUES

Vendredi 13 Novembre 2026

La Maroquinerie

23 Rue Boyer, 75020 Paris

· Ouverture de la billetterie le vendredi 27 février à 11h

Après la sortie saluée par la critique de « Asphodels » en 2025, The Veils reviennent en France avec un nouvel album audacieux et revigoré, « Fragile World » !

Le vendredi 13 novembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant Billet : 27.29 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-13T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T19:30:00+02:00_2026-11-13T22:30:00+02:00

La Maroquinerie 23 Rue Boyer 75020 Paris



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