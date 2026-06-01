TAKH ITINÉR’AIR NATURALISTE Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

TAKH ITINÉR’AIR NATURALISTE

Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-23 2026-08-13

Balade naturalise d’une durée de 2h.

Accompagnée d’une membre de l’équipe TAKH, partez à la découverte des animaux et plantes qui cohabitent avec les chevaux de Przewalski .

Il n’y a pas d’ombre sur le causse: prévoir chaussures de marche, chapeau et bouteille d’eau.

Réservation en ligne obligatoire.

Accompagné d’une membre de l’équipe TAKH, cheminez au cœur d’un paysage d’allure steppique préservé pour y observer les vivants qui s’y trouvent espèces rares ou ordinaires, calcicoles ou généralistes,.. Profitez d’un moment naturaliste ouvert à toute personne curieuse de nature !

Description

Quels sont les animaux et les plantes qui cohabitent avec les chevaux de Przewalski ?

Du fond des lavognes jusqu’aux sommets, Julie MORISSON responsable des programmes biodiversité vous emmène à la rencontre d’une faune et d’une flore remarquables.

Cette activité ne permet pas l’observation des chevaux de Przewalski car elle se déroule dans une zone où ils en sont absents.

Informations pratiques Activité déconseillée aux enfants de moins de 10 ans sauf si un intérêt naturaliste et conditions physiques suffisantes pour la marche.

N’oubliez pas de vous munir de chaussures de marche fermées, de crème solaire, d’une bouteille d’eau et de vêtements adaptés à la météo du moment. Nous recommandons d’être calme durant cette activité afin de maximiser les chances d’observation de la faune.

Durée: 2h

Réservation obligatoire en ligne, groupe de 20 personnes maximum. .

Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 64 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 2-hour nature walk.

Accompanied by a member of the TAKH team, set out to discover the animals and plants that share their habitat with Przewalski’s horses.

There is no shade on the plateau: be sure to bring walking shoes, a hat, and a bottle of water.

Online reservation required.

L’événement TAKH ITINÉR’AIR NATURALISTE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes