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TALISCO L’USINE – SCENES ET CINES Istres

TALISCO L’USINE – SCENES ET CINES Istres

TALISCO L’USINE – SCENES ET CINES Istres vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : L'USINE - SCENES ET CINES

Adresse : RTE DE FOS - RN 569

Ville : 13800 Istres

Département : 13

Début : 2026-10-02

Fin : 2026-10-02

Heure de début : 20:30

TALISCO Début : 2026-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13

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