Talkin’ All That Jazz – Jardin 21 – Open-Air Jardin21 Paris
Talkin’ All That Jazz – Jardin 21 – Open-Air Jardin21 Paris dimanche 12 avril 2026.
Au programme : Mixs vinyles, sets thématiques, ambiance intergénérationnelle et initiation danse par Truand. Jazz Dancefloor dans toutes ses formes — Hard Bop, Soul Jazz, Jazz Fusion, Acid Jazz, Jazz Hip Hop, Jazz Funk, Disco Jazz, Latin Jazz, Samba Jazz, Broken Beat, Future Jazz, etc.
Event : 14h – 22h
Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h
ENTRÉE LIBRE
: ́ ́
Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver :
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Rendez-vous dominical autour des musiques jazz et de la danse, porté par Lord Funk et Psycut, figures du vinyle et du club jazz !
Le dimanche 12 avril 2026
de 14h00 à 22h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-13T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T22:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://shotgun.live/fr/events/danza-autoriza-jardin21-open-air-7
Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026