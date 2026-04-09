Talkin’ All That Jazz – Jardin 21 – Open-Air Jardin21 Paris

Au programme : Mixs vinyles, sets thématiques, ambiance intergénérationnelle et initiation danse par Truand. Jazz Dancefloor dans toutes ses formes — Hard Bop, Soul Jazz, Jazz Fusion, Acid Jazz, Jazz Hip Hop, Jazz Funk, Disco Jazz, Latin Jazz, Samba Jazz, Broken Beat, Future Jazz, etc.

Event : 14h – 22h

Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

ENTRÉE LIBRE

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Rendez-vous dominical autour des musiques jazz et de la danse, porté par Lord Funk et Psycut, figures du vinyle et du club jazz !

Le dimanche 12 avril 2026

de 14h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T22:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/events/danza-autoriza-jardin21-open-air-7



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