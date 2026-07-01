Tallisker / Melina, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Tallisker / Melina Samedi 28 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

Tallisker

Issue d’un métissage aux multiples racines – grecque, italienne, nord‑africaine et ashkénaze – Tallisker réinvente un univers musical : de la rigueur classique parisienne aux sonorités perses de Téhéran, jusqu’aux pulsations urbaines de New‑York, sa musique se déploie, unique, foisonnante, portée par un timbre de voix aérien et un irrépressible désir de liberté.

Tallisker, c’est une pop sans frontière qui irradie. Écoutez Bagatelle – on en redemande.

Eléonore Chomant (Tallisker) : voix, Robin Ngi : synthétiseur, machines, Marion Elan Trigo : violoncelle, Julien Roger : batterie

Melina

D’origine franco‑grecque, Melina fait résonner son héritage à travers une musique teintée d’influences balkaniques et de sonorités pop orientales. Autrice, compositrice et interprète, exploratrice de sons et de textures synthétiques, elle vit la scène dans une approche terriblement incarnée.

Voix chaude, entourée d’un quartet mêlant oud, percussions, basse et claviers, elle façonne un univers singulier, organique et contemporain. Son premier album lui vaut une nomination aux Music Moves Europe Awards 2026.

Une pop orientale vagabonde, joliment innovante.

Melina Vlachos : voix, oud, Miloš Kunc Radun : clavier, Dogan Poyraz : batterie, darbouka, riq, Nils Peschanski : clavier

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 voix du monde musique

Pauline Vervisch / Alice Guelil