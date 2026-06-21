Troyes

Talons aiguilles et poils aux pattes

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 21:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-15

Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna.

Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir…Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?



C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons elles-mêmes.

Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre.



Un conseil ne jamais abuser de l’alcool. Ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire.



+ de 500 représentations 6 ans de tournée 4 succès à Avignon .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Talons aiguilles et poils aux pattes Troyes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne