Tami Notsani – La Veille / Emmanuel Régent – Le Dernier Soleil Mémorial de la Shoah Paris

Peinture, Dessin, Performance, Lecture, Exposition

Les propositions des artistes Emmanuel Régent et Tami Notsani explorent la multiplicité des liens que peut établir l’art contemporain avec la mémoire et l’archive, mais aussi avec la symbolique des objets, historique ou parabolique.

Le Dernier Soleil

Le projet d’Emmanuel Régent, spécialement pensé et conçu pour le Mémorial de la Shoah, propose des œuvres inédites, croisant la pratique et l’esthétique à la fois conceptuelle, poétique et parabolique de l’artiste, et des éléments propres à la Mémoire de la Shoah mais aussi à d’autres génocides étudiés par le Mémorial de la Shoah.

L’exposition interroge l’épaisseur symbolique des objets, mais aussi le lien entre l’éphémère et l’éternel, les meurtrissures de l’Histoire et l’espoir, de manière toujours plus évocatrice que frontale, laissant ouverte la multiplicité des interprétations. Au cœur d’une constellation d’œuvres, dix aquarelles spécialement réalisées « sur le motif » par l’artiste, à Rivesaltes, Drancy ou Auschwitz, ouvrent sur l’éternité d’un coucher de soleil.

La Veille

Le projet développé par Tami Notsani se trouve à la croisée de sa pratique artistique actuelle, de l’idée de commémorer de manière originale et contemporaine les 50 ans du Mémorial de la Shoah en tant que originellement lieu d’archives, et de rappeler au public l’importance de l’archive, de sa collecte, de son analyse, et de la préservation de la mémoire.

Sur le parvis du Mémorial, il s’agira d’une performance, dans laquelle la participation du public sera demandée tout au long de la soirée. Dans une scénographie rappelant un bureau d’accueil, Tami Notsani et ses assistantes recevront les visiteurs à un bureau, les invitant à choisir parmi des images d’archives et à les décrire, avec leurs mots, et avec des interprétations culturelles et symboliques aussi variées que les regards qui s’y posent, en une minute, l’image qu’ils auront sous les yeux (description qui sera enregistrée et qui fera ensuite l’objet d’une installation-restitution).

Commissariat : Marie DEPARIS-YAFIL

Notsani et Régent explorent les liens entre l’art contemporain et la mémoire au Mémorial de la Shoah.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

