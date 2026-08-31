Tandem Scène Nationale La vie de ma mère Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale La vie de ma mère

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 19:30:00

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-16 2026-11-17

Après avoir entrainé son père dans un exercice de funambule pour Tombouctou, Olivier Debelhoir s’empare de son pendant féminin avec un spectacle intitulé La Vie de ma mère. Musiques, acrobaties, jeux de mots et objets du quotidien s’entremêleront dans ce nouvel opus prometteur de tous les possibles.

Habituée au jeu en plein air, sous chapiteau, ou même sous une yourte dans Un soir chez Boris que TANDEM propose également cette saison, la Compagnie d’un Ours s’installe pour la première fois dans l’espace clos, et quelque peu solennel, d’un théâtre. Olivier Debelhoir et ses partenaires y convoquent pourtant un joyeux inventaire à la Prévert : un chevalier, un ours qui pêche, un accordéon qui joue du Bowie, trois bouts de bois, un piano, un vélo… D’équilibres précaires en prises de parole risquées, à chaque instant, tout peut s’effondrer. La Vie de ma mère explore les limites du corps, du langage, du regard et de la scène, sans craindre ni le silence, ni les ratages. L’air de rien, à force de trouvailles scéniques et musicales, avec un goût pour le vertige jamais bien loin, quelque chose d’un opéra-comique hors normes se forme sous nos yeux.

Après avoir entrainé son père dans un exercice de funambule pour Tombouctou, Olivier Debelhoir s’empare de son pendant féminin avec un spectacle intitulé La Vie de ma mère. Musiques, acrobaties, jeux de mots et objets du quotidien s’entremêleront dans ce nouvel opus prometteur de tous les possibles.

Habituée au jeu en plein air, sous chapiteau, ou même sous une yourte dans Un soir chez Boris que TANDEM propose également cette saison, la Compagnie d’un Ours s’installe pour la première fois dans l’espace clos, et quelque peu solennel, d’un théâtre. Olivier Debelhoir et ses partenaires y convoquent pourtant un joyeux inventaire à la Prévert : un chevalier, un ours qui pêche, un accordéon qui joue du Bowie, trois bouts de bois, un piano, un vélo… D’équilibres précaires en prises de parole risquées, à chaque instant, tout peut s’effondrer. La Vie de ma mère explore les limites du corps, du langage, du regard et de la scène, sans craindre ni le silence, ni les ratages. L’air de rien, à force de trouvailles scéniques et musicales, avec un goût pour le vertige jamais bien loin, quelque chose d’un opéra-comique hors normes se forme sous nos yeux. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

After taking his father on a tightrope-walking adventure to Timbuktu, Olivier Debelhoir turns his attention to his mother in a show titled *La Vie de ma mère*. Music, acrobatics, wordplay, and everyday objects will intertwine in this promising new production full of endless possibilities.

Accustomed to performing outdoors, under a big top, or even in a yurt in *Un soir chez Boris*—which TANDEM is also presenting this season— the Compagnie d’un Ours is taking the stage for the first time in the enclosed—and somewhat solemn—space of a theater. Yet Olivier Debelhoir and his partners bring to life a joyful, Prévert-esque cast of characters: a knight, a bear who fishes, an accordion playing Bowie, three pieces of wood, a piano, a bicycle… With precarious balances and risky moments of expression, at any moment, everything could collapse. *La Vie de ma mère* explores the limits of the body, language, the gaze, and the stage, without fearing either silence or missteps. Seemingly offhand, through a series of theatrical and musical innovations—with a taste for vertigo never far away—something akin to an extraordinary comic opera takes shape before our eyes.

L’événement Tandem Scène Nationale La vie de ma mère Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme