Tandem Scène Nationale Les petites filles modernes Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale Les petites filles modernes

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 19:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16

Joël Pommerat, récompensé du Molière du meilleur metteur en scène du théâtre public en 2026, pour Les Petites Filles modernes (titre provisoire), invente un spectacle entre songe et réalité. Une création hybride, en clair-obscur, où le public perd ses repères visuels. Dans un monde d’amitié et d’amour entre deux jeunes filles, face à la peur et à l’inconnu, les récits s’emboîtent jusqu’au vertige.

Marjorie et Jade, deux terriennes, rencontrent deux créatures venues d’un autre univers, punies pour s’être aimées. Mais peut-être ces doubles lointains ne sont-ils nés que de leurs rêves ! Derrière ce titre dérivé des Petites filles modèles de la Comtesse de Ségur, le metteur en scène et auteur Joël Pommerat entraîne le public dans des contrées où séparer réalité et fiction, distinguer réel et machinerie théâtrale, semble devenu impossible. Habillé d’un camaïeu de couleurs anthracites, ce conte contemporain parle de l’enfance, de la découverte de soi, mais aussi du harcèlement scolaire. Joël Pommerat joue d’effets numériques et de lumières pour composer une histoire fantastique ; les enfants y traversent les cours d’école aussi bien que le cosmos ! La pièce courbe l’espace-temps dans une poésie saisissante, et confronte le public aux peurs tapies au plus profond de lui.

Joël Pommerat, récompensé du Molière du meilleur metteur en scène du théâtre public en 2026, pour Les Petites Filles modernes (titre provisoire), invente un spectacle entre songe et réalité. Une création hybride, en clair-obscur, où le public perd ses repères visuels. Dans un monde d’amitié et d’amour entre deux jeunes filles, face à la peur et à l’inconnu, les récits s’emboîtent jusqu’au vertige.

Marjorie et Jade, deux terriennes, rencontrent deux créatures venues d’un autre univers, punies pour s’être aimées. Mais peut-être ces doubles lointains ne sont-ils nés que de leurs rêves ! Derrière ce titre dérivé des Petites filles modèles de la Comtesse de Ségur, le metteur en scène et auteur Joël Pommerat entraîne le public dans des contrées où séparer réalité et fiction, distinguer réel et machinerie théâtrale, semble devenu impossible. Habillé d’un camaïeu de couleurs anthracites, ce conte contemporain parle de l’enfance, de la découverte de soi, mais aussi du harcèlement scolaire. Joël Pommerat joue d’effets numériques et de lumières pour composer une histoire fantastique ; les enfants y traversent les cours d’école aussi bien que le cosmos ! La pièce courbe l’espace-temps dans une poésie saisissante, et confronte le public aux peurs tapies au plus profond de lui. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

Joël Pommerat, winner of the MolièreE8re, named Best Director in Public Theater in 2026 for *Les Petites Filles modernes* (working title), creates a production that blurs the line between dream and reality. A hybrid creation, played out in chiaroscuro, where the audience loses its visual bearings. In a world of friendship and love between two young girls, faced with fear and the unknown, the narratives intertwine until they become dizzying.

Marjorie and Jade, two Earthlings, encounter two creatures from another universe, punished for loving one another. But perhaps these distant doubles are nothing more than figments of their dreams! Behind this title, inspired by the Countess de Ségur’s *Les Petites filles modèles*, director and playwright Joël Pommerat takesthe audience into realms where distinguishing between reality and fiction—between what is real and theatrical artifice—seems impossible. Set against a palette of charcoal-gray hues, this contemporary tale explores childhood, self-discovery, and bullying at school. Joël Pommerat uses digital effects and lighting to craft a fantastical story; in it, the children traverse schoolyards as well as the cosmos! The play bends space-time into a gripping poem, confronting the audience with the fears lurking deep within.

L’événement Tandem Scène Nationale Les petites filles modernes Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme