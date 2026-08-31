Tandem Scène Nationale Pinocchio Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale Pinocchio

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06

Pinocchio comme vous ne l’avez jamais vu ! Production de pantins à la chaîne, virtuosité visuelle, sonore et chorégraphique, Alice Laloy signe un fascinant spectacle familial aux accents futuristes.

Dans un atelier aux allures de chaîne d’assemblage, entre établis, câbles et outils, une dizaine de personnages s’activent pour transformer des enfants en Pinocchio ! À un rythme de travail effréné, ils leur ajoutent de grands nez, peignent leurs visages au pistolet. Ils fixent finalement des fils à ces pantins des temps modernes, et les animent dans une redoutable chorégraphie. Mais, si ces marionnettes se rebellaient ? Si elles tentaient de s’émanciper ? Dans une danse-transe impressionnante, la chorégraphe Alice Laloy et sa Compagnie S’appelle Reviens livrent une vision renversante du conte italien de Carlo Collodi. Bouleversant la froide mécanique d’une vie totalement industrialisée, ce Pinocchio hors norme invite à voir l’humain à hauteur d’enfant. Les transformations à vue, avec prothèses et maquillages, les manipulations en saccades opérées avec virtuosité par les nombreux interprètes au plateau dont dix enfants des Hauts-de-France déploient sous nos yeux un monde inoubliable. Ce Pinocchio, entre danse et théâtre d’objets à grande échelle, célèbre la vie, la liberté, et une humanité de chair et de sang !

Pinocchio comme vous ne l’avez jamais vu ! Production de pantins à la chaîne, virtuosité visuelle, sonore et chorégraphique, Alice Laloy signe un fascinant spectacle familial aux accents futuristes.

Dans un atelier aux allures de chaîne d’assemblage, entre établis, câbles et outils, une dizaine de personnages s’activent pour transformer des enfants en Pinocchio ! À un rythme de travail effréné, ils leur ajoutent de grands nez, peignent leurs visages au pistolet. Ils fixent finalement des fils à ces pantins des temps modernes, et les animent dans une redoutable chorégraphie. Mais, si ces marionnettes se rebellaient ? Si elles tentaient de s’émanciper ? Dans une danse-transe impressionnante, la chorégraphe Alice Laloy et sa Compagnie S’appelle Reviens livrent une vision renversante du conte italien de Carlo Collodi. Bouleversant la froide mécanique d’une vie totalement industrialisée, ce Pinocchio hors norme invite à voir l’humain à hauteur d’enfant. Les transformations à vue, avec prothèses et maquillages, les manipulations en saccades opérées avec virtuosité par les nombreux interprètes au plateau dont dix enfants des Hauts-de-France déploient sous nos yeux un monde inoubliable. Ce Pinocchio, entre danse et théâtre d’objets à grande échelle, célèbre la vie, la liberté, et une humanité de chair et de sang ! .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

Pinocchio as you’ve never seen him before! With mass-produced puppets and a masterful blend of visuals, sound, and choreography, Alice Laloy presents a fascinating family show with futuristic touches.

In a workshop that resembles an assembly line—amid workbenches, cables, and tools—a dozen characters are busy transforming children into Pinocchios! At a frantic pace, they attach long noses and spray-paint their faces. Finally, they attach strings to these modern-day puppets and bring them to life in a breathtaking choreography. But what if these puppets rebelled? What if they tried to break free? In an impressive trance-like dance, choreographer Alice Laloy and her company, S’appelle Reviens, present a stunning reimagining of Carlo Collodi’s Italian fairy tale. Shaking up the cold mechanics of a fully industrialized life, this extraordinary Pinocchio invites us to see humanity through the eyes of a child. The transformations take place right before our eyes, with prosthetics and makeup, the jerky “manipulations” performed with virtuosity by the numerous performers on stage—including ten children from the Hauts-de-France region—unfold an unforgettable world before our eyes. This Pinocchio, a blend of dance and large-scale object theater, celebrates life, freedom, and a humanity of flesh and blood!

L’événement Tandem Scène Nationale Pinocchio Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme