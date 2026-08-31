Tandem Scène Nationale Rien n’est su Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale Rien n’est su

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 19:30:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04

Mis en scène par Audrey Bonnet, le texte bouleversant de Sabine Garrigues, né de la perte de sa fille au Bataclan en 2015, devient un chant polyphonique porté par huit jeunes interprètes. Une œuvre de transmission qui dit l’absence et parle de résilience.

Audrey Bonnet porte à la scène le texte de Sabine Garrigues, un premier livre écrit au fil des ans après l’attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan. Ce texte, en vers libres, délivre une langue poétique, hantée par la perte, la sidération et la nécessité de vivre ou de survivre. Plutôt qu’un seule-en-scène, Audrey Bonnet a choisi de distribuer à huit jeunes comédiens et comédiennes issus d’une génération marquée dans son enfance par ces attaques. Devenant les passeurs de la parole d’une mère, ces jeunes adultes s’approprient aussi leur réalité. Ainsi démultipliée, cette voix transcende la réalité d’un drame indicible et donne à entendre des impressions personnelles et les questionnements collectifs. Dan Levy compose pour le spectacle une partition où vibrations et résonances intérieures s’entrechoquent et s’enlacent, tandis que la scénographie d’Yves Godin favorise la proximité des acteurs avec le public. Au-delà du drame, rien n’est su fait acte de transmission et de mémoire. La puissance du langage vient rompre la solitude, le théâtre devient lieu de rassemblement.

Mis en scène par Audrey Bonnet, le texte bouleversant de Sabine Garrigues, né de la perte de sa fille au Bataclan en 2015, devient un chant polyphonique porté par huit jeunes interprètes. Une œuvre de transmission qui dit l’absence et parle de résilience.

Audrey Bonnet porte à la scène le texte de Sabine Garrigues, un premier livre écrit au fil des ans après l’attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan. Ce texte, en vers libres, délivre une langue poétique, hantée par la perte, la sidération et la nécessité de vivre ou de survivre. Plutôt qu’un seule-en-scène, Audrey Bonnet a choisi de distribuer à huit jeunes comédiens et comédiennes issus d’une génération marquée dans son enfance par ces attaques. Devenant les passeurs de la parole d’une mère, ces jeunes adultes s’approprient aussi leur réalité. Ainsi démultipliée, cette voix transcende la réalité d’un drame indicible et donne à entendre des impressions personnelles et les questionnements collectifs. Dan Levy compose pour le spectacle une partition où vibrations et résonances intérieures s’entrechoquent et s’enlacent, tandis que la scénographie d’Yves Godin favorise la proximité des acteurs avec le public. Au-delà du drame, rien n’est su fait acte de transmission et de mémoire. La puissance du langage vient rompre la solitude, le théâtre devient lieu de rassemblement. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

Directed by Audrey Bonnet, Sabine Garrigues’s deeply moving play—inspired by the loss of her daughter at the Bataclan in 2015—becomes a polyphonic song performed by eight young actors. A work of remembrance that conveys a sense of loss and speaks to resilience.

Audrey Bonnet brings Sabine Garrigues’s text to the stage—a debut book written over the years following the November 13, 2015, attack at the Bataclan. Written in free verse, this text offers a poetic language haunted by loss, shock, and the necessity of living or surviving. Rather than a one-woman show, Audrey Bonnet has chosen to cast eight young actors and actresses from a generation whose childhoods were marked by these attacks. By becoming the voices of a mother, these young adults also come to terms with their own reality. Multiplied in this way, this voice transcends the reality of an unspeakable tragedy and gives voice to personal impressions and collective questions. Dan Levy has composed a score for the production in which internal vibrations and resonances clash and intertwine, while Yves Godin’s set design fosters a sense of closeness between the actors and the audience. Beyond the drama itself, *Nothing Is Known* serves as an act of transmission and remembrance. The power of language breaks through solitude, and the theater becomes a place of gathering.

L’événement Tandem Scène Nationale Rien n’est su Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme