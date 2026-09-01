Tandem Scène Nationale Solann Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale Solann

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Lauréate des Victoires de la musique 2025, Solann a imposé sa voix singulière. Par la force de ses textes, à la croisée du rap et du folk, par l’intensité de sa présence scénique, son univers fascine.

Depuis le succès de son premier EP Monstrueuse, et de son album Si on sombre ce sera beau (promis), Solann s’affirme comme une artiste majeure de la jeune scène francophone. Rome, succès certifié single d’or, illustrait déjà une écriture où chaque chanson semble témoigner d’une expérience intime, entre drame et catharsis. Sur scène, Solann captive son auditoire par sa présence envoûtante. Une intensité rare se dégage de sa silhouette gracile, de son regard perçant, et transmet sans détour la force et la sincérité de ses textes. Sa scénographie, épurée et immersive, transforme l’expérience du concert en un temps de confession partagée. Dans la tradition de la culture populaire arménienne qui l’a nourrie, Solann se fait la conteuse de nos paradoxes. Avec délicatesse, elle interpelle le public et interroge les démons qui s’emparent du monde. Vibrants d’une émotion libératrice, les concerts de Solann livrent l’étendue, la profondeur et la richesse de son univers artistique.

Lauréate des Victoires de la musique 2025, Solann a imposé sa voix singulière. Par la force de ses textes, à la croisée du rap et du folk, par l’intensité de sa présence scénique, son univers fascine.

Depuis le succès de son premier EP Monstrueuse, et de son album Si on sombre ce sera beau (promis), Solann s’affirme comme une artiste majeure de la jeune scène francophone. Rome, succès certifié single d’or, illustrait déjà une écriture où chaque chanson semble témoigner d’une expérience intime, entre drame et catharsis. Sur scène, Solann captive son auditoire par sa présence envoûtante. Une intensité rare se dégage de sa silhouette gracile, de son regard perçant, et transmet sans détour la force et la sincérité de ses textes. Sa scénographie, épurée et immersive, transforme l’expérience du concert en un temps de confession partagée. Dans la tradition de la culture populaire arménienne qui l’a nourrie, Solann se fait la conteuse de nos paradoxes. Avec délicatesse, elle interpelle le public et interroge les démons qui s’emparent du monde. Vibrants d’une émotion libératrice, les concerts de Solann livrent l’étendue, la profondeur et la richesse de son univers artistique. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

A winner of the 2025 Victoires de la Musique awards, Solann has made her mark with her unique voice. With the power of her lyrics—at the crossroads of rap and folk—and the intensity of her stage presence, her artistic world captivates audiences.

Since the success of her debut EP *Monstrueuse* and her album *Si on sombre ce sera beau (promis)*, Solann has established herself as a major artist on the young Francophone scene. “Rome,” a certified gold single, already showcased a songwriting style where each song seems to draw from an intimate experience, somewhere between drama and catharsis. On stage, Solann captivates her audience with her mesmerizing presence. A rare intensity emanates from her slender figure and piercing gaze, directly conveying the power and sincerity of her lyrics. Her minimalist and immersive stage design transforms the concert experience into a moment of shared confession. In the tradition of Armenian popular culture that has shaped her, Solann becomes the storyteller of our paradoxes. With delicacy, she engages the audience and examines the demons that have taken hold of the world. Vibrant with liberating emotion, Solann’s concerts reveal the breadth, depth, and richness of her artistic universe.

L’événement Tandem Scène Nationale Solann Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme