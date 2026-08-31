Tandem Scène Nationale Wolf Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale Wolf

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

La compagnie australienne Circa, dirigée par Yaron Lifschitz, débarque à TANDEM avec son Wolf pour explorer la sauvagerie de nos instincts. Dix artistes circassiens bondissent et se provoquent dans des chorégraphies acrobatiques défiant la gravité.

Véritable meute, les dix acrobates de Wolf transforment la scène en un territoire de jeu animal et d’expérimentation sauvage. Ils sautent, se jettent les uns sur les autres, s’escaladent, se propulsent ou s’assurent mutuellement l’équilibre dans des numéros où chaos et complicité se croisent. Les costumes sculpturaux de Libby McDonnell et les rythmes bestiaux de DJ Ori Lichtik accentuent l’énergie d’un spectacle qui explore la figure du loup, sa nature irréductible et indomptable. Dans cette suite de tableaux, le désordre initial laisse place aux mouvements collectifs, puissance et délicatesse s’entrelacent, toujours avec humour. Par son engagement intense, Wolf montre la beauté farouche des corps, la poésie des forces instinctives et la dynamique d’un groupe. Acclamé par le public et la critique, Wolf est une expérience circassienne viscérale, qui montre les crocs !

La compagnie australienne Circa, dirigée par Yaron Lifschitz, débarque à TANDEM avec son Wolf pour explorer la sauvagerie de nos instincts. Dix artistes circassiens bondissent et se provoquent dans des chorégraphies acrobatiques défiant la gravité.

Véritable meute, les dix acrobates de Wolf transforment la scène en un territoire de jeu animal et d’expérimentation sauvage. Ils sautent, se jettent les uns sur les autres, s’escaladent, se propulsent ou s’assurent mutuellement l’équilibre dans des numéros où chaos et complicité se croisent. Les costumes sculpturaux de Libby McDonnell et les rythmes bestiaux de DJ Ori Lichtik accentuent l’énergie d’un spectacle qui explore la figure du loup, sa nature irréductible et indomptable. Dans cette suite de tableaux, le désordre initial laisse place aux mouvements collectifs, puissance et délicatesse s’entrelacent, toujours avec humour. Par son engagement intense, Wolf montre la beauté farouche des corps, la poésie des forces instinctives et la dynamique d’un groupe. Acclamé par le public et la critique, Wolf est une expérience circassienne viscérale, qui montre les crocs ! .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

The Australian company Circa, directed by Yaron Lifschitz, is coming to %E0 TANDEM with its show *Wolf* to explore the wildness of our instincts. Ten circus artists leap and challenge one another in gravity-defying acrobatic choreographies.

Like a true pack, the ten acrobats of *Wolf* transform the stage into a playground for animalistic play and wild experimentation. They jump, throw themselves at one another, climb over each other, propel themselves, or help each other maintain balance in acts where chaos and complicity intertwine. Libby McDonnell’s sculptural costumes and DJ Ori Lichtik’s animalistic rhythms heighten the energy of a show that explores the figure of the wolf—its irreducible and indomitable nature. In this series of scenes, the initial disorder gives way to collective movements, as power and delicacy intertwine, always with humor. Through its intense commitment, *Wolf* reveals the fierce beauty of the body, the poetry of instinctive forces, and the dynamics of a group. Acclaimed by audiences and critics alike, Wolf is a visceral circus experience—one that really shows its teeth?!

L’événement Tandem Scène Nationale Wolf Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme