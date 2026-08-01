Tango en fête Rue des Autours Champniers
vendredi 7 août 2026 · Rue des Autours · Champniers
Informations pratiques
Champniers
Tango en fête
Rue des Autours Le Bourg Champniers Charente
Tarif : 10 – 10 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
3 jours de tango, plus de 20 heures de milonga, 2 DJs d’exception… Une performance artistique inédite autour du tango !
.
Rue des Autours Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 25 36 69 16tangofeliz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 days of tango, over 20 hours of milonga, 2 exceptional DJs… A one-of-a-kind artistic performance centered on tango!
L’événement Tango en fête Champniers a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Champniers (Charente)
- Fête des blés Site du Cormenier Champniers 16 août 2026
- Escape Box au Cormenier Champniers 20 août 2026
- Feu d’artifice Champniers 23 août 2026
- Ball Trap Champniers 29 août 2026
- 15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre rue des Bouvreuils Champniers 5 septembre 2026