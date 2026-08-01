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AGENDA · Champniers

Tango en fête Rue des Autours Champniers

vendredi 7 août 2026 · Rue des Autours · Champniers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Rue des Autours
Adresse
Le Bourg
Ville
16430 Champniers
Département
Charente
Tarif
10 10 60

Champniers

Tango en fête

Rue des Autours Le Bourg Champniers Charente

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

3 jours de tango, plus de 20 heures de milonga, 2 DJs d’exception… Une performance artistique inédite autour du tango !
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Rue des Autours Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 25 36 69  16tangofeliz@gmail.com

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English :

3 days of tango, over 20 hours of milonga, 2 exceptional DJs… A one-of-a-kind artistic performance centered on tango!

L’événement Tango en fête Champniers a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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