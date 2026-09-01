Informations pratiques

Azillanet

TANGO MINERVOIS

Azillanet Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2026-09-22 2026-11-03 2026-12-01 2026-12-22 2027-02-02 2027-03-02 2027-03-23 2027-04-27 2027-05-25

Danseurs et chorégraphes professionnels, Audrey et Patrice proposent des cours de tango argentin où se rencontrent technique, improvisation et convivialité. Une pédagogie progressive pour apprendre, progresser et partager le plaisir du bal.

Audrey et Patrice vous invitent à découvrir le tango argentin à travers une approche à la fois exigeante, bienveillante et accessible. Que vous soyez débutant·e ou déjà danseur·se, leurs cours privilégient la connexion, la musicalité et le plaisir de danser.

Le lieu de rendez-vous est encore à définir. .

Azillanet 34210 Hérault Occitanie

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English : TANGO MINERVOIS

Audrey and Patrice, professional dancers and choreographers, offer Argentine tango classes that combine technique, improvisation, and a friendly atmosphere. Their progressive teaching method helps students learn, improve, and share the joy of dancing.

L’événement TANGO MINERVOIS Azillanet a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC