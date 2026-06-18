Tania Dutel Brouillage Cargo de Nuit Arles
Tania Dutel Brouillage Cargo de Nuit Arles mercredi 20 janvier 2027.
Arles
Tania Dutel Brouillage
Mercredi 20 janvier 2027 de 20h à 22h15.
Ouverture des portes à 20h. Début du spectacle à 21h. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 20:00:00
fin : 2027-01-20 22:15:00
Date(s) :
2027-01-20
3 spectacles ! Des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.
Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit.
Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller.
Bonne nouvelle elle a gardé sa patte.
Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin. .
Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com
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English :
3 shows! Hundreds of performances. And still no sign of slowing down.
L’événement Tania Dutel Brouillage Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles
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