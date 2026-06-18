Tania Dutel Brouillage Cargo de Nuit Arles

Arles

Tania Dutel Brouillage

Mercredi 20 janvier 2027 de 20h à 22h15.

Ouverture des portes à 20h. Début du spectacle à 21h. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 20:00:00

fin : 2027-01-20 22:15:00

Date(s) :

2027-01-20

3 spectacles ! Des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.

Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit.



Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller.

Bonne nouvelle elle a gardé sa patte.

Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin. .

Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

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English :

3 shows! Hundreds of performances. And still no sign of slowing down.

L’événement Tania Dutel Brouillage Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles