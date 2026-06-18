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Tania Dutel Brouillage Cargo de Nuit Arles

Tania Dutel Brouillage Cargo de Nuit Arles mercredi 20 janvier 2027.

Lieu : Cargo de Nuit

Adresse : 7 Avenue Sadi Carnot

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 20 janvier 2027

Fin : mercredi 20 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20

Arles

Tania Dutel Brouillage

Mercredi 20 janvier 2027 de 20h à 22h15.
Ouverture des portes à 20h. Début du spectacle à 21h. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 20:00:00
fin : 2027-01-20 22:15:00

Date(s) :
2027-01-20

3 spectacles ! Des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.
Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit.

Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller.
Bonne nouvelle elle a gardé sa patte.
Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin.   .

Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99  info@cargodenuit.com

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English :

3 shows! Hundreds of performances. And still no sign of slowing down.

L’événement Tania Dutel Brouillage Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles

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