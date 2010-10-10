Taphaleschas CCM Jean-Gagnant Limoges

Limoges

Taphaleschas

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Taphaleschas, c’est le phare qui guide tous les bateaux en papier de l’enfance. C’est le pays des engoulevents et des barbarottes, des grandes solitudes et des bruyères en fleur. Les marionnettes du temps y tirent leurs fils cachés au coeur des bois de sapins. Barbouillé de barbe à papa, griffé par les ronces, serrant mon ours bleu, je vous écris dans les yeux de ma mère, le seul endroit au monde où l’un ne marche pas sans l’autre. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Taphaleschas

L’événement Taphaleschas Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole