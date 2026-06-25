TARAKNA | AVANT SOLEIL LEVÉ | KAHINA AFZIM NICOLAS BECK Sète
TARAKNA | AVANT SOLEIL LEVÉ | KAHINA AFZIM NICOLAS BECK Sète mercredi 18 novembre 2026.
Sète
TARAKNA | AVANT SOLEIL LEVÉ | KAHINA AFZIM NICOLAS BECK
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
MUSIQUE AMAZING & BERBÈRE
Avec sa voix profonde, Kahina Afzim célèbre la poésie des femmes kabyles. Chants berbères et matière électro-acoustique s’y mêlent et se transforment en une transe singulière sous la direction artistique sensible de Nicolas Beck, et nous ouvrent l’intimité vibrante des femmes kabyles.
Ce spectacle fait partie du temps fort CETTE MER EN MOI proposé par le Théâtre Molière .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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L’événement TARAKNA | AVANT SOLEIL LEVÉ | KAHINA AFZIM NICOLAS BECK Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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