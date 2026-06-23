Tarant3lla Vézelay
Tarant3lla Vézelay jeudi 13 août 2026.
Vézelay
Tarant3lla
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Tarant3lla réinterprète la musique traditionnelle d’Italie du sud. Autour de
cette pulsation ancestrale se tisse un univers sonore ouvert et cosmopolite,
où se croisent influences méditerranéennes, jazz, swing et musiques du
monde. Tarant3lla, c’est l’âme du sud en mouvement, une musique
chaleureuse et poétique, une vision contemporaine de la tradition, où se
rencontrent cultures, langues et esthétiques.
Restauration, musique, buvette .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tarant3lla
L’événement Tarant3lla Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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