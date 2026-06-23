Vézelay

Tarant3lla

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Tarant3lla réinterprète la musique traditionnelle d’Italie du sud. Autour de

cette pulsation ancestrale se tisse un univers sonore ouvert et cosmopolite,

où se croisent influences méditerranéennes, jazz, swing et musiques du

monde. Tarant3lla, c’est l’âme du sud en mouvement, une musique

chaleureuse et poétique, une vision contemporaine de la tradition, où se

rencontrent cultures, langues et esthétiques.

Restauration, musique, buvette .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tarant3lla

L’événement Tarant3lla Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay