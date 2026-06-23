UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarant3lla Vézelay

Tarant3lla Vézelay jeudi 13 août 2026.

Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Tarant3lla

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Tarant3lla réinterprète la musique traditionnelle d’Italie du sud. Autour de
cette pulsation ancestrale se tisse un univers sonore ouvert et cosmopolite,
où se croisent influences méditerranéennes, jazz, swing et musiques du
monde. Tarant3lla, c’est l’âme du sud en mouvement, une musique
chaleureuse et poétique, une vision contemporaine de la tradition, où se
rencontrent cultures, langues et esthétiques.
Restauration, musique, buvette   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tarant3lla

L’événement Tarant3lla Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Vézelay (Yonne)