Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac Tarbes
Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac Tarbes mercredi 3 juin 2026.
Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies
au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-03
Ce festival international invite des groupes d’Europe du Sud à échanger au coeur de la cité avec les acteurs de la polyphonie régionale.
Il propose tous les ans une affiche haute en couleurs ouverte aux initiés comme aux amateurs.
> Au programme concerts du soir, cantèras, concerts d’après-midi, concerts itinérants sur les marchés tarbais, apéros-concerts, Mainats en Canta, conférence, master classes…
– 10 000 festivaliers sur l’ensemble des concerts et cantèras
– 250 chanteurs invités
– 100 stagiaires aux Master classes
– 2 000 élèves présents sur les projets pédagogiques
– 20 concerts et cantèras gratuits
Depuis ses débuts, Tarba en Canta a invité Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, la Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, … ainsi que de nombreux groupes régionaux !…
.
au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr
English :
This international festival invites groups from Southern Europe to exchange in the heart of the city with the actors of the regional polyphony.
Every year, it offers a colorful program open to both initiates and amateurs.
> On the program: evening concerts, cantèras, afternoon concerts, itinerant concerts in the markets of Tarbes, aperitif-concerts, Mainats en Canta, conferences, master classes…
– 10,000 festival-goers for all the concerts and cantèras
– 250 guest singers
– 100 trainees in master classes
– 2,000 students present on educational projects
– 20 free concerts and cantèras
Since its inception, Tarba en Canta has invited Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, la Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, …. as well as many regional groups!…
L’événement Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies Tarbes a été mis à jour le 2025-12-08 par OT de Tarbes|CDT65