TARMO PELTOKOSKI / DANIEL LOZAKOVICH HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TARMO PELTOKOSKI / DANIEL LOZAKOVICH

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-10-01

À l’aube d’une nouvelle saison, Tarmo Peltokoski choisit un programme inspiré par la nature, d’où perce irrésistiblement la lumière.

Avec le Canticus Arcticus du Finlandais Rautavaara, l’Orchestre du Capitole lève les yeux vers le ciel pour se livrer à un somptueux dialogue avec les oiseaux, jusqu’au mouvement final dédié aux cygnes migrateurs. De l’autre côté de la Baltique, le concerto pour violon Distant Light du Letton Pēteris Vasks prolonge le voyage avec une poésie qui va s’épanouir sous l’archet incandescent du Suédois Daniel Lozakovich. Le célèbre Oiseau de feu de Stravinski suit Ivan dans toutes les étapes de sa poursuite de la créature fantastique, jusqu’à la sublime apothéose finale. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

%C0 As a new season dawns, Tarmo Peltokoski has chosen a program inspired by nature, through which light shines irresistibly.

L’événement TARMO PELTOKOSKI / DANIEL LOZAKOVICH Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE