TARMO PELTOKOSKI / JAN VOGLER HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TARMO PELTOKOSKI / JAN VOGLER

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Le retour du printemps inspire à Tarmo Peltokoski une soirée où le don de soi amène la transcendance.

L’ouverture Polyeucte de Dukas, créée deux siècles après l’œuvre de Corneille, lève le rideau sur un drame où le héros se livre sciemment au martyr. Plus païens, les rythmes telluriques du Sacre du printemps invoquent le renouveau de la nature jusqu’à la danse sacrificielle de l’Élue. Le Concerto pour violoncelle d’Esa-Pekka Salonen, compatriote de Tarmo Peltokoski surtout connu comme chef d’orchestre, peut lui aussi évoquer l’éclosion du printemps par son foisonnement. Jan Vogler, musicien assoiffé de tous les répertoires, s’épanouit dans cette oeuvre exigeante qui demande un investissement total à son interprète. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

The return of spring inspires %E0 Tarmo Peltokoski one evening when self-sacrifice leads to transcendence.

L’événement TARMO PELTOKOSKI / JAN VOGLER Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE