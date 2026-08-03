TARMO PELTOKOSKI / JAN VOGLER HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 18 mars 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TARMO PELTOKOSKI / JAN VOGLER
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18 22:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Le retour du printemps inspire à Tarmo Peltokoski une soirée où le don de soi amène la transcendance.
L’ouverture Polyeucte de Dukas, créée deux siècles après l’œuvre de Corneille, lève le rideau sur un drame où le héros se livre sciemment au martyr. Plus païens, les rythmes telluriques du Sacre du printemps invoquent le renouveau de la nature jusqu’à la danse sacrificielle de l’Élue. Le Concerto pour violoncelle d’Esa-Pekka Salonen, compatriote de Tarmo Peltokoski surtout connu comme chef d’orchestre, peut lui aussi évoquer l’éclosion du printemps par son foisonnement. Jan Vogler, musicien assoiffé de tous les répertoires, s’épanouit dans cette oeuvre exigeante qui demande un investissement total à son interprète. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The return of spring inspires %E0 Tarmo Peltokoski one evening when self-sacrifice leads to transcendence.
L’événement TARMO PELTOKOSKI / JAN VOGLER Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026