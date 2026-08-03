TARMO PELTOKOSKI / MAO FUJITA HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TARMO PELTOKOSKI / MAO FUJITA

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13 22:15:00

Date(s) :

2027-02-13

Comme une réponse au petit Mozart, qui disait avec la poésie de l’enfance chercher les notes qui s’aiment , ce programme unit des artistes dont les sensibilités forment un accord parfait.

Souvent associés au concert, Mozart et Bruckner se voient défendus par un autre duo artistique, Tarmo Peltokoski et Mao Fujita. Sous son aspect léger, voire espiègle, le Concerto n°27 de Mozart (son ultime) laisse affleurer une poésie appelant le toucher infiniment délicat du pianiste japonais. Qualifié de Brucknérien de premier ordre , Tarmo Peltokoski cite ce compositeur parmi ceux qui l’inspirent le plus. Dans une œuvre monumentale, sa Symphonie n°5 représente un sommet auquel Bruckner avait lui-même donné le surnom de Fantastique . 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

As a response to the young Mozart, who spoke with a child’s poetic imagination of seeking “notes that love one another,” this program brings together artists whose sensibilities form a perfect harmony.

L’événement TARMO PELTOKOSKI / MAO FUJITA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE