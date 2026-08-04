TARMO PELTOKOSKI / SENJA RUMMUKAINEN HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TARMO PELTOKOSKI / SENJA RUMMUKAINEN

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21 22:15:00

Date(s) :

2027-05-21

Que de ténacité pour sculpter les oeuvres somptueuses dirigées par Tarmo Peltokoski en cette soirée russe !

Insatisfait de son concerto pour violoncelle, Prokofiev le remodèle avant d’aboutir à la Symphonie concertante. Il compte dans ce travail sur l’aide précieuse d’un interprète qui lui fait découvrir de nouvelles possibilités instrumentales son ami Rostropovitch, encore jeune interprète et déjà un phénomène, comme la Finlandaise Senja Rummukainen, finaliste du Concours Tchaïkovski en 2019. Quant à Rachmaninov, il fait suite à l’échec de sa Symphonie n°1 avec une Deuxième qui lui valut d’être qualifié de digne successeur de Tchaïkovski . Son lyrisme enivrant lui vaut d’être restée sa plus populaire. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

What tenacity in crafting the magnificent works conducted by Tarmo Peltokoski on this Russian evening!

L’événement TARMO PELTOKOSKI / SENJA RUMMUKAINEN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE