Tatouages z’éphémères par la Boussole, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Tatouages z’éphémères par la Boussole 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Nos Zicotines drôles et farfelues proposent des tatoos à partir de motifs végétaux, d’animaux, etc…Un peu de poudres pailletées pour le plus grand plaisir des petits et des grands…Un coup de crayon, des pinceaux magiques, des encres colorées…et le tour est joué !

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Quoi de mieux qu’un tatouage temporaire pour créer d’impérissables souvenirs ? Spectacle interactif musique