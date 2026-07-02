Informations pratiques

Pithiviers

Taxe rose Théâtre

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Découvrez Taxe Rose au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! À la croisée du théâtre et de la conférence, Coraline Cauchi livre une performance ludique et percutante qui décortique avec humour et finesse les inégalités économiques de la vie d’une femme. Dès 14 ans.

Suivez le destin de Gwendoline de ses 10 ans jusqu’à sa retraite. Ce vendredi 5 mars, le Théâtre du Donjon à Pithiviers vous propose Taxe Rose , un spectacle éminemment éducatif et percutant de la Compagnie Serres Chaudes.

Interprété avec brio par Coraline Cauchi, ce seul en scène adapté de l’essai de Titiou Lecoq met en lumière, à travers des trajectoires familières, les rouages invisibles des inégalités économiques qui jalonnent la vie des femmes.

Entre théâtre et conférence, cette création déploie une forme moderne, aussi ludique que percutante, pour donner une voix universelle à ce qui reste trop souvent tabou. Une œuvre nécessaire et captivante à partager dès 14 ans. Tarif A.

Réservez dès maintenant vos places à Pithiviers ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Discover Taxe Rose at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! At the crossroads of theater and lecture, Coraline Cauchi delivers a playful and powerful performance that humorously and subtly dissects the economic inequalities in a woman’s life. Ages 14 and up.

L’événement Taxe rose Théâtre Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS