TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris

Au programme du samedi 20 juin 2026 :

Liberté, une chimère ?

Le Cyclop de Jean Tinguely (91)

Visite de la saison artistique avec des médiateur·ice·s

La programmation artistique élaborée pour la saison 2026 au Cyclop ouvre la voie à des questions sur la fragilité de la liberté d’expression, sa force contestataire autant que son illusoire universalité.

À travers des moyens d’expression variés — numérique, dessin monumental, performance, vidéo et musique —, les artistes convié.e.s tissent un dialogue sensible entre résistance, création et censure. (Lire la suite)

Sandra Lahire, Surexposée, comme aux rayons X

Bétonsalon – centre d’art et de recherche



Visite guidée de l’exposition avec l’équipe du centre d’art

Le titre de l’exposition, emprunté à Sylvia Plath dont la voix traverse son cinéma, inscrit ces films dans la perspective d’une entité conjuguée au féminin – Lahire elle-même, les travailleuses dans les centrales nucléaires, la pellicule, ou encore la terre –, qui, sous l’effet des rayons X, se trouve attaquée dans sa chair, sa gélatine ou son corps minéral, creusée jusqu’à son squelette. Ici, les rayons X opèrent à plusieurs niveaux : littéralement, ils renvoient aux procédures de radiographie clinique et aux radiations nucléaires ; symboliquement, ils figurent le caractère invasif de l’autorité médicale, du complexe militaro-industriel et plus largement du système patriarcal, capitaliste et colonial. (Lire la suite)

Informations pratiques

⚠️ Pour participer à la visite à l’intérieur de l’oeuvre monumentale de Jean Tinguely, merci de sélectionner le tarif adéquat ! Rendez-vous à 10h Place d’Italie, près du centre commercial Italie 2

L’équipe de TRAM vous accueille à partir de 9h45.

Adresse : 11 rue Bobillot, 75013 Paris

Accès : M5, M6, M7 (Place d’Italie)



À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Le TaxiTram se termine vers 16h30 à l’issue de la visite à Bétonsalon.

Adresse : 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris

Accès : M14 et RER C (Bibliothèque François-Mitterand) ; T3a (Avenue de France)



Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 16h30

payant

De 6 à 10 euros

Visite intérieur du Cyclop : de 14 à 22 euros.

Le nombre de places pour visiter l’intérieur du Cyclop sont limitées.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00

Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9, esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 M14 et RER C (Bibliothèque François-Mitterand) ; T3a (Avenue de France)Paris

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