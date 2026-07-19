Tchaïkovsky, Liturgie Rouen
jeudi 8 octobre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Tchaïkovsky, Liturgie
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:10:00
Date(s) :
2026-10-08
Durée 1h10, sans entracte
Au cœur de ce programme, la Liturgie de Saint Jean Chrysostome de Tchaïkovsky déploie une ferveur intérieure saisissante, portée par la pureté du chant a cappella. Une plongée dans l’âme russe, entre mystère, recueillement et lumière.
Avec accentus, chaque voix devient souffle et élève la polyphonie sacrée à son plus haut degré d’intensité. Autour de cette œuvre majeure, les Motets d’Anton Bruckner prolongent ce dialogue spirituel entre tradition et intériorité. Un concert où la musique chorale révèle, dans sa nudité, la profondeur de l’âme humaine. Une heure pour méditer, s’émouvoir et admirer les trésors du répertoire choral. .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Tchaïkovsky, Liturgie
L’événement Tchaïkovsky, Liturgie Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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