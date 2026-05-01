Lodève

TCHERNOBYL — 40 ANS

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Lecture de LA SUPPLICATION de Svetlana Alexievitch

Anette CYRAN et Fabrice BRUSSON proposent une lecture d’extraits du livre de la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch LA SUPPLICATION. La parole est donnée aux personnes qui ont vécu de loin ou de près les conséquences du désastre… Chronique du monde après l’apocalypse. .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 58 74 72 ac.shiatsu@me.com

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English :

Reading of THE SUPPLICATION by Svetlana Alexievitch

L’événement TCHERNOBYL — 40 ANS Lodève a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC