Informations pratiques

Melle

Tchouk ma Melle

15 Avenue Clément Pineau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Tournoi Amical de Tchoukball avec des clubs venus de partout en France.

Entrée gratuite

Buvette sur place

Restauration possible .

15 Avenue Clément Pineau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 93 50 tchoukball.mellois@hotmail.com

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English : Tchouk ma Melle

L’événement Tchouk ma Melle Melle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois