AGENDA · Melle
Tchouk ma Melle Melle
samedi 17 octobre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Tchouk ma Melle
15 Avenue Clément Pineau Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Tournoi Amical de Tchoukball avec des clubs venus de partout en France.
Entrée gratuite
Buvette sur place
Restauration possible .
15 Avenue Clément Pineau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 93 50 tchoukball.mellois@hotmail.com
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English : Tchouk ma Melle
L’événement Tchouk ma Melle Melle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois
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