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Tchouk ma Melle Melle

samedi 17 octobre 2026 · Melle

Tchouk ma Melle Melle

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
15 Avenue Clément Pineau
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Melle

Tchouk ma Melle

15 Avenue Clément Pineau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Tournoi Amical de Tchoukball avec des clubs venus de partout en France.

Entrée gratuite
Buvette sur place
Restauration possible   .

15 Avenue Clément Pineau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 93 50  tchoukball.mellois@hotmail.com

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English : Tchouk ma Melle

L’événement Tchouk ma Melle Melle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois

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