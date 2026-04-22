Te-NU-e : une histoire du nu habillé, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Te-NU-e : une histoire du nu habillé Samedi 6 juin, 10h45, 14h15 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:15:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Le nu est-il toujours sans tenue ? Cette visite vous invite à découvrir des œuvres où le corps dévoilé reste pourtant orné, paré ou mis en scène. Coiffures, bijoux, draperies ou attitudes transforment la nudité en véritable tenue et révèlent les regards, les codes et les imaginaires projetés sur le corps à travers le temps.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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